وجسدت الفنانة ناهد رشدي، في الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح"شخصية والدة الفنانة هبة عبد العزيز، وهي شريرة، تقوم بتدبير العديد من الخطط لدفع ابنتها للاستيلاء على ما يمتلكه زوجها الفنان أحمد مجدي، حتى انتهى بهم المطاف للطلاق.
وشارك في الجزء الأول من "الآنسة فرح" رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، جيلان علاء، وهو من إخراج أحمد الجندي، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اعتذارها عن "الآنسة فرح 2" حنان يوسف بدلًا من ناهد رشدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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