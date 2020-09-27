ومن ضمن الصور التي حذفتها جلسة تصوير لإحدى المجلات الفنية، والعديد من صورها التي تعرضت بسببها لانتقادات عديدة من الجمهور، وأيضًا الصور التي التقطت لها ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.
وفي سياق آخر، انتشرت في الأيام الأخيرة، شائعات تزعم وجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، وزاد حديث الجمهور عن وجود علاقة بينهما، بعد تعليق حلا شيحة على صورة نشرها معز مسعود عبر حسابه على"إنستجرام"، ظهر فيها وهو يجلس على الأرض ويعزف على الجيتار، وعلق عليها قائلاً :"شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت"، وتسألت حلا في تعليقها عن الشخص الذي التقطها له، ليرد عليها قائلاً :"أنه شخصًا مميزًا جدًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلا شيحة تحذف صورها على "إنستجرام" وتبقي المحتشمة فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.