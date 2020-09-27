نادية العراقية ترد على المشككين في نسب أبنائها: "لو عيالي ماتو واتحرق قلبي ده يريحكم"

أعربت الفنانة نادية فتحي، الشهيرة بـ"نادية العراقية" عن استيائها الشديد من تشكيك البعض في نسب أولادها، وذلك بسبب ملامحهم الأوروبية، وقامت بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نادية فتحي، منشورًا قالت فيه: "ايوة دول ولادي ووالدهم، رجعتو تنشرو صورهم وأقذر تعليقات، بأي حق تشككو في النسب ياكلاب، بأي حق تقولو الفلوس بتحلي، انتو شفتم عايشة إزاي".

وأضافت نادية قائلة:"الحسد والقر قعدوني من الشغل، مشفناش فرحة والأمراض دخلت بيتي، بطلو قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتو واتحرق قلبي ده يريحكم".

وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.