رانيا فريد شوقى تنشر فيديو نادر لوالدها وهو يتحدث عن الراحل محمود المليجى

ونشرت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لوالدها الفنان فريد شوقي، وهو يتحدث عن زميله الراحل الفنان محمود المليجي، وعلقت قائلة"فريد شوقي يتحدث عن محمود المليجى ..اي الحلاوة دى"
يذكر أن رانيا فريد شوقي، شاركت في الجزء الأول من مسلسل "قوت القلوب"، وهو من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومحمد أنور وإسلام جمال وعمرو صحصاح ونورهان ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.
تدور أحداث المسلسل حول قوت التي تقوم بدورها الفنانة ماجدة زكي وتعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في اطار اجتماعي عائلي.
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