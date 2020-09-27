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الفنانة عارفة عبد الرسول تتجاهل الهجوم عليها بعد ظهورها بالمايوه

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تجاهلت الفنانة عارفة عبد الرسول، الهجوم الذي تعرضت له أمس بسبب صورتها بالمايوه أمام البحر والتي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقررت عارفة عبد الرسول أن تروج إلى عمل لها وهو مسلسل الوصية والذى يتم إعادة عرضه حاليا على إحدى القنوات الفضائية، والذى شاركها البطولة فيه أكرم حسني وأحمد أمين. 

وكانت تعرضت عارفة إلى هجوم شرس عبر صفحتها على فيس بوك بعد نشرها صورة بالمايو وعلقت عليها: "لقيت الطبطبة".

يذكر أن عارفة عبد الرسول تعد إحدى النجمات اللاتي ظهرن في الفترة الأخيرة وأصبح لهن بصمة في عديد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها قابيل والرقية ورجالة البيت وغيرها.

وتستعد عارفة عبد الرسول الى خوض عدد من الأعمال الفنية والتي من المقرر أن يتم عرضها في رمضان 2021 والتي تبدأ في تصويرها الفترة المقبلة. 

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