وانهالت التعليقات من الجمهور والنجوم مهنئة بطلة العمل النجمة كندة علوش على اولى حلقات المسلسل الذي يعيدها للساحة الفنية بعد غياب دام ثلاثة سنوات.
للاشادة بأدائها وباختيارها لموضوع حكاية "ضي القمر" الذي يناقش مشاكل الإنجاب والمشاكل الزوجية والعديد من القضايا الاجتماعية الجريئة.
حكاية ضي القمر مؤلفة من عشر حلقات وهي واحدة من حكايات مسلسل الا انا وتعرض بالتوازي على قناة dmc ومنصة watch it وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني وتأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن ومن انتاج شركتي سينرچي وأروما.
ويشارك في بطولتها كل من محمد علاء -جامايكا - ومحمد شاهين و زينب غريب و أحمد عبد الله محمود ومحمود العمروسي و شريف خير الله وياسمين موافي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ردود فعل قوية لأولى حلقات حكاية "ضي القمر" لكنده علوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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