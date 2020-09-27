وقال المصدر بحسب ما جاء في مجلة بيبول الأمريكية إن القرار صعب كثيرا بالنسبة لديمي لوفاتو لكنها تفضل الانفصال، لكي تركز في حياتها العملية.
وقبل أسابيع ، كانت ديمي لوفاتو كشفت لجمهورها من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أن الرسائل التي انتشرت عبر سوشيال ميديا، وتشير إلى أن خطيبها أرسلها لسيلينا جوميز لم تكن حقيقة ومفبركة على حد قولها.
وكانت ديمي لوفاتو اعلنت عن خطوبتها شهر يوليو الماضي بعد علاقة استمرت ٤ أشهر بدأت منتصف مارس ٢٠٢٠ وظلت سرية حتى أعلنت المغنية الأمريكية عن انفصالها الرسمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة انفصال ديمي لوفاتو عن خطيبها بسبب سيلينا جوميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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