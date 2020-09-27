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حقيقة انفصال ديمي لوفاتو عن خطيبها بسبب سيلينا جوميز

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كشف مصدر مقرب من المغنية العالمية ديمي لوفاتو أنها على وشك الانفصال عن خطيبها Max Ehrich بعد خطوبة استمرت شهرين، بسبب إرساله لرسائل تحمل معانى غرامية لصديقتها السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز.

وقال المصدر بحسب ما جاء في مجلة بيبول الأمريكية إن القرار صعب كثيرا بالنسبة لديمي لوفاتو لكنها تفضل الانفصال، لكي تركز في حياتها العملية.

وقبل أسابيع ، كانت ديمي لوفاتو كشفت لجمهورها من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أن الرسائل التي انتشرت عبر سوشيال ميديا، وتشير إلى أن خطيبها أرسلها لسيلينا جوميز لم تكن حقيقة ومفبركة على حد قولها.

وكانت ديمي لوفاتو اعلنت عن خطوبتها شهر يوليو الماضي بعد علاقة استمرت ٤ أشهر بدأت منتصف مارس ٢٠٢٠ وظلت سرية حتى أعلنت المغنية الأمريكية عن انفصالها الرسمي.

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