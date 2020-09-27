شكرا لقرائتكم خبر عن "يا حبيبى" لمحمد رمضان وميتر جيمس تحقق 17 مليون مشاهدة فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "يا حبيبي" للنجم محمد رمضان والنجم العالمي ميتر جيمس ، حاجز 17 مليون مشاهدة في أسبوعين منذ طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب"، والتي صورها في مدينة دبي الإماراتية، وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره في محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، وكتب: "في إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبي، ربنا يحفظكم ويحميكم".

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وكان محمد رمضان أعلن خلال أحد البرامج العربية، أن هناك عددا من الممثلين سيشاركون البطولة فى بطولة مسلسل "موسى" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل وعلى رأسهم باسم سمرة، شيرين رضا، وأخرون، ويعتمد المسلسل على الإثارة التشويق.

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله بمسلسل "البرنس"، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم أحمد زاهر، نور اللبناينة، ريم سامى، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إدوارد، محمد علاء، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.