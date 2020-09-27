شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تحيى حفلاً غنائياً بدار الأوبرا المصرية أواخر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة حنان ماضى حفلا غنائيا فى دار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر المقبل، على المسرح الصغير، حيث تلتقى بجمهورها لتقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة منها "شباك قديم، شدى الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش ف الأغاني، عصفور، غناك يا بحر" إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة منها "البنت اللى سهرانة".

من ناحية أخرى شاركت حنان مؤخرا فى حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة، ضمن الحفلات التي تقيمها دار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد من الجمهور المقرر بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمسرح، وذلك بمشاركة العازفين سامر بركات (قانون)، وائل النجار (أكورديون) وعلاء صابر (عود).

وتعد حنان ماضى واحدة من نجمات الغناء اللاتى قدمن العديد من الأغانى المتميزة منذ سنوات طويلة، كما تم الاستعانة بها لغناء العديد من تترات المسلسلات المهمة، ولها أكثر من ألبوم منها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" و"شباك قديم" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش عصفور فى ليلة مصر" و"كان وكان".

يذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت من معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثانى"، ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.