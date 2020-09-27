شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم من جنازة المنتصر بالله: الفنان الراحل قامة كبيرة وأعماله ستظل خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، خلال تواجده فى جنازة الفنان الراحل المنتصر بالله، والمقامة حاليا فى كنيسة أبو سيفين بمنطقة المهندسين، إنه برحيل المنتصر بالله فقد الوسط الفنى قامة فنية كبيرة، ستظل أعماله خالدة فى أذهان الجمهور، كما أنه كان صاحب ابتسامة مميزة، ميزته عن غيره من نجوم الكوميديا، وتوافد منذ قليل كل من المخرج ماندو العدل والفنان أحمد بدير ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية إلى كنيسة أبوسيفين بالمهندسين لحضور جنازة الراحل المنتصر بالله الذي رحل عن عالمنا امس بعد صراع مع المرض.

كما قررت أسرة الراحل إقامة العزاء مساء غدا الاثنين والثلاثاء المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلى بالزمالك.

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ورحل أمس الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله عد صراع مع المرض، وكان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.