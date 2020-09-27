شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب دفعت فان ديزل للتوجه لعالم الغناء بعد طرحه Feel Like I Do والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الأكشن الشهير فان ديزل قرر أن يخطو خطوات جديدة وغير متوقعه لكل من حوله فى عالم الفن، لكن هذه المرة ليس بعمل سينمائى أو تليفزيونى ، بل فاجأ العالم بتطرقه لعالم الغناء حيث أطلق أغنية سينجل تحمل اسم " Feel Like I Do " و التى تعاون فيها مع كيجو، و قد تساءل الكثيرين هو المبرر الحقيقى الذى دفع نجم هوليوود الشهير لاتخاذ هذه الخطوة، وهنا أبرز 3 أسباب:



فان ديزل

ركود سوق السينما بسبب فيروس كورونا

تسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " لتعطيل الكثير من الأعمال السينمائية ، حيث اتبع صناع السينما الإجراءات الازمة لعدم الإصابة بالفيروس الذى هدد العالم، وكان أبرز هذه الإجراءات العزل المنزلى الذاتى وهو ما جعل فكرة تقديم عمل سينمائى أشبه بالمستحيلة فى تلك الفترة وهو ما دفع الكثير من النجوم لإبراز مهاراتهم فى جوانب اخرى و منهم فان ديزل الذى قرر أن يكشف للعالم موهبته الغنائية بأول سينجل له " Feel Like I Do " .

لضمان الاحتفاظ بالأضواء :

بالتأكيد قرر نجم الأكشن الشهير فان ديزل إلا يبتعد عن الأضواء فقرر التواجد على الساحة الغنائية باطلاقه " Feel Like I Do " و هى بالتأكيد الخطوة التى جعلته يتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية .

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أملا فى اكتساب فئة جديدة من المعجبين:

يبدو أن خطوة فان ديزل نحو الغناء ليست فقط من أجل استعراض مهاراته الغنائية او البقاء فقط تحت الأضواء لكن من بالتأكيد كانت واحدة من الأهداف هى اكتساب فئة جديدة من المعجبين .



