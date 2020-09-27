شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فنانين أبعدهم المرض عن التمثيل.. آخرهم المنتصر بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجوم كبار غابوا عن الشاشات لسنوات طويلة بعد أن أمتعونا بالعديد من الأعمال الخالدة منهم ما زال يخوض معركة طويلة مع المرض وسط دعوات محبيه وجمهوره متمنين لهم الشفاء بقدر ما أمتعوهم من أعمال، وآخرون انتصر عليهم المرض تاركين أعمالا خالدة عالقة بالأذهان آخرهم النجم الراحل المنتصر بالله.

المنتصر بالله فى آخر ظهور له

رحل، الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما، وعانى الفنان الراحل خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.

وكشف الكاتب وليد يوسف عن المشروع الأخير الذى كان يحلم الفنان الراحل المنتصر بالله فى تقديمه وهو مشروع مسرحى بعنوان "استغماية" كتبه خصيصا لعودته للمسرح الذى يحبه ويعشقه، وأجرى بالفعل الفنان الراحل عددا من البروفات مع أبطال العرض وهم حسام داغر ومحمد على رزق وحمدى عباس ومحمد حسنى وشيماء عبد القادر ويوسف وليد وسعيد المختار والمسرحية كانت من ألحان كريم عرفة وديكور حازم شبل وملابس مروة عودة.

وأوضح السيناريست وليد يوسف لليوم السابع قائلا: رحمة الله على الفنان المنتصر بالله فقد كان متحمسا جدا لتلك التجربة وكانت ثانى تجاربى معه فقد قدمنا من قبل مسرحية "عجيب ياناس عجيب" عام 2001 فى مدينة جده بالسعودية وكانت أول مسرحية مصرية تعرض فى السعودية يحضرها رجال ونساء وعرضنا 61 ليلة عرض وهذا رقم كبير من العروض وكان هذا العمل سببا فى سفر مسرحيات أخرى للسعودية.

وأضاف وليد يوسف: المسرحية الأخيرة التى كنا سنقدمها سويا كانت سببا فى شفائه كما أكد الطبيب لابنته ورفعت روحه المعنوية وهذا ما قاله الدكتور لابنته رانيا: الشغل عمل طفرة فى حالته والجلطة اللى كانت مقعداه فى البيت لسنين فى طريقها للشفا"، وبالفعل كلام الطبيب حمسنا أكثر وكل الممثلين كانوا متحمسين وسعداء بمشاركته فى العمل وكان لديهم إحساس بالفخر للعمل معه ، لكن للأسف أصيب بدور برد وتعب فأجلنا البروفات وبعدها زاد التعب عليه حتى رحل دون أن يكمل أخر مشاريعه الفنية.

وأضاف وليد يوسف : برغم رحيله إلا أنه موجود بيننا وعايش ومبهج وأنا لدى قناعة أنه حاليا ينشر البهجة فى السماء مثلما كان ينشرها فى الأرض وخالص عزائى لأسرته.

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جورج سيدهم يخطف القلوب بآخر صورة له

توفى الفنان الكوميدى الكبير جورج سيدهم، فى مارس الماضى، عن عمر ناهز 82 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة ، بعد صراع مع المرض .

وكان آخر ظهور للفنان القدير جورج سيدهم، فى صورة جمعته مع الفنان هانى رمزى وشقيقيه أمير وإيهاب، وظهر فى حالة صحية جيدة وروح معنوية مرتفعة.

وشاء الله أن يتزامن رحيل الفنان جورج سيدهم مع اليوم العالمى ‏للمسرح، الذى أغلق كل أبوابه فى العالم أمام محبيه بسبب الأزمة ‏التى يمر بها العالم أجمع تلك الأيام، وهى تفشى فيروس كورونا، وكأن سيدهم يأبى أن يعيش ‏لليوم الذى يرى فيه خشبة "أبو الفنون" خالية من ممثليها، ومقاعد ‏المتفرجين فارغة، وأطفأت أنواره وراحت البهجة التى يحدثها فى ‏نفوس الجماهير.‏

محمود ياسين وظهور عائلى

أطل الفنان المصرى محمود يس على جمهوره بعد فترة ابتعاد عن الأضواء، وشائعات كثيرة حول وضعه الصحي.وجاء إطلالة محمود يس عبر صورة نشرتها ابنته الفنانة رانيا فى حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، مع زوجها الفنان محمد رياض.

وظهر يس فيها بلحية وشارب كثيفين، وبتغير واضح فى ملامحه التى بدا عليها الكبر.وعلقت رانيا محمود يس على الصورة فى تطبيق “انستجرام” قائلة: “مع والدى الرائع ربنا يبارك لك حبيبي”.

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وانهالت التعليقات التى عبرت عن محبتها واشتياقها للفنان المصري، علماً أن آخر أعماله السينمائية كان فيلم “جدو حبيبي” فى عام 2012، وشاركه البطولة بشرى، ولبنى عبد العزيز، وأحمد فهمي، وحسن مصطفى، ولويس إيمي.

"العمدة بيصبح"

شارك الفنان أحمد صلاح السعدنى متابعيه بصورة مع والده الفنان الكبير صلاح السعدنى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق "العمدة بيصبح"، ويظهر بها بصحة جيدة بعد الشائعات التى تم تداولها مؤخرا.

وفى أول تصريح له بعد عزلة وغياب طويل طمأن عمدة الدراما الفنان الكبير صلاح السعدنى جمهوره عبر الخليج 365، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويعيش فى هدوء مع أسرته وأبنائه وأحفاده.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم الكبير صلاح السعدنى مسلسل "القاصرات" عام 2013، وشارك فى بطولته داليا البحيرى، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، وآخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج مجدى أبو عميرة.

وفى حياة عمدة الدراما المصرية محطات مهمة شكلت فنانا مثقفا ومبدعا من طراز خاص، فصلاح السعدنى ابن البلد الجدع المثقف خفيف الظل، مدرسة فنية متفردة، صنعها تاريخ طويل من الثقافة والفن والإبداع.

يوسف فوزى فنان قدير أقعده الشلل الرعاش

أثار الفنان المصرى يوسف فوزى جدلاً كبيراً فى بعد حواره الذى أجراه بالفيديو مع ”الخليج 365” ولاقى الفيديو عدد مشاهدات كبير جدا عبر قناة الخليج 365 المصورة، وتم تداوله على نطاق واسع وتعاطفت الجماهير مع الفنان المحبوب، ليرد على هذا الجدل قائلا إنه وصلته مئات التليفونات والرسائل بعد حواره مع ”الخليج 365” والفيديو الذى ظهر من خلاله للاطمئنان عليه والدعاء له من كل أنحاء العالم ومن جميع محافظات مصر.

وأكد الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سعيد جدا بردود الأفعال بعد انتشار الفيديو الذى وجه من خلاله رسالة لجمهوره والملايين من محبيه، قائلا: "ناس كتير من الفنانين والجمهور والقنوات تواصلوا معى وتليفونى مابطلش رن".

وقال ضاحكا: "كلمتنى معجبة من نجع حمادى وقالتلى إزيك يامووز وغنت لى ياواد يا تقيل، واتصل بيا طلبة معهد الفنون المسرحية وقالولى الدفعة عاوزة تزورك".

وكان الفنان يوسف فوزى اختص الخليج 365 بحوار وفيديو أشار خلاله إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية يجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكنه رفضها.

واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا، وأصدقائى فى الوسط الفنى جميعهم لهم الخيرعليا فنيا وكلهم قريبين منى ".

ووجه يوسف فوزى رسالة لجمهوره من خلال الخليج 365 قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وأدعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".