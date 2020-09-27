تزامناً مع عيد ميلادها.. تعرف كيف عاشت أروي في بيت مسكون بالعفاريت

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة أروى جودة، وتمتعت أروي بمسيرة فنية حافلة قدمت خلالها عدد من الأفلام والمسلسلات التي أبدعت في أدائها وحققت خلالها نجاحات كبيرة.

وتزامناً مع ذلك يعرض لكم "دوت الخليج الفني" أحد المواقف الطريفة التي تعرضت لها. وحكت أروى أحد المواقف التى تعرضت لها مع العفاريت، في برنامج "سهرانين " مع الفنان أمير كرارة ، حيث قالت: "كان المنزل مهجور، لأنى أبى وأمى تزوجا وسافرا إلى السعودية، وظل البيت مغلقا لمدة عشرين عاما تقريبًا، وعندما عودت لأستقر فى مصر للدراسة فى الجامعة كان منزلنا مليئا بالكراتين المغلقة والأتربة فوضبت حجرتى وجلست بها، وفى إحدى المرات سمعت أصوات غريبة خارج الحجرة فخرجت لأجد أن التليفزيون يعمل وهو بالمناسبة تليفزيون قديم جدا، فخرجت من الشقة على الفور وذهبت لصديقتى ولكن بعدها عدت وتعايشت معهم".