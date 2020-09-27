وكشفت اروى جودة فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفنى"، أنها تنتمى لعائلة فنية، فوالدها مثل أول فيلم ملون مع الراحل فريد شوقى، كما كانت والدتها تعمل بالمسرح، مشيرة أن خالتها الفنانة صفاء أبو السعود، تعلمت منها الكثير فى مجال التمثيل.
يذكر أن آخر أعمال أروى جودة مسلسل "إلا أنا" مع المخرج محمد إسامة، ومن تأليف يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وبطولة وفاء عامر وحنان مطاوع وطارق عبد العزيز وشيري عادل وأحمد صفوت وكارولين خليل وأحمد خالد صالح وآخرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أروى جودة تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن علاقة أسرتها بالفن وقصة دخولها مجال التمثيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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