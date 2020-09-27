أروى جودة تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن علاقة أسرتها بالفن وقصة دخولها مجال التمثيل

أشارت الفنانة أروى جودة، إنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة، عندما فازت بأفضل عارضة أزياء عام 2014، ثم بعد ذلك قدمت دور شرف فى"الحياة فى منتهى اللذة"، وبعدها انطلقت فى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية.

وكشفت اروى جودة فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفنى"، أنها تنتمى لعائلة فنية، فوالدها مثل أول فيلم ملون مع الراحل فريد شوقى، كما كانت والدتها تعمل بالمسرح، مشيرة أن خالتها الفنانة صفاء أبو السعود، تعلمت منها الكثير فى مجال التمثيل.

يذكر أن آخر أعمال أروى جودة مسلسل "إلا أنا" مع المخرج محمد إسامة، ومن تأليف يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وبطولة وفاء عامر وحنان مطاوع وطارق عبد العزيز وشيري عادل وأحمد صفوت وكارولين خليل وأحمد خالد صالح وآخرون.