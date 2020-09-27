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50 صورة و10 فيديوهات من جنازة المنتصر بالله

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نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية أكثر من 50 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان الراحل المنتصر بالله.

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".

وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".

وفي السينما شارك في عدد من الأفلام منها "المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. أسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة".

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