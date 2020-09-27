حقيقة انفصال كيم كارداشيان عن زوجها كاني ويست

حسمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأمر حول الشائعات التي ترددت بأنها في صدد الانفصال عن زوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست.

وردت كيم كارداشيان على هذه الشائعة من خلال نشر صورة لها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت فيها هي وكاني ويست بطريقة غير مباشرة وعلقت :" موعد غرامي".

رغم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي شغلت العالم ، خرجت تفاصيل جديد على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة أن منشورات كيم كارداشيان على سوشيال ميديا وبالأخص موقع انستجرام سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لان صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف دولار أمريكي.

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واضاف السارق :" كيم كارداشيان كان هدف سهل بالنسبة لنا لانها كانت تمد الينا معلومات عن مقتنيتها واماكن تخزيتهم .. نحن اعتبرنا هذه السرقة هدية من الانترنت.

وتابع : اشكرها لانها لم تتوقف عن نشر صور ومنشوارت عن مجوهراتها .. وايضا كان موعد وصول كيم كارداشيان لباريس نشر في الجرائد".

وتمكنت الشرطة من القبض على السارق المزعوم وباقي شركائه من اللصوص بعد العثور حمض نووي على أصفاد بلاستيكية لـ كيم كارداشيان خاص بالسارق.