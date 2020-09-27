شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تصاب بمرض مزمن فى "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاب الفنانة هنادى مهنى بمرض مزمن ضمن أحداث أحداث مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عزالدين، حيث تواصل التصوير يومياً في إحدى الاستوديوهات، ويكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويكون هناك تطور كبير فى الأحداث ستكشفها حلقات المسلسل الذي يدور فى إطار اجتماعى.

وتمتلك مى عزالدين خلال أحداث العمل، مجموعة شركات كبيرة مقرها داخل القاهرة ودبى، ويتولى مساعدتها الفنان محمود عبد المغنى، وتدخل فى صراع مع سوسن بدر ونيقولا معوض، كما تبتعد مى عن الكوميديا فى هذا المسلسل وتقدم عمل درامى أحداثه تدور فى إطار اجتماعى.

وتعود مى عزالدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و "رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

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مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مىسليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام،ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

يذكر أن هنادى مهنى شاركت فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، كما أنها شاركت فى مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا.