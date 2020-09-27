شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى من جنازة المنتصر بالله: رحل صاحب السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365" أثناء حضوره مراسم تشييع جنازة المنتصر بالله اليوم الأحد، إن الفنان الراحل كان يسمى بصاحب السعادة التي لم تفارقه طول الوقت بعد تقديمه عددا من الأعمال الفنية المتميزة، مشيرا إلى أنه يشكر زوجة الراحل التي ضحت الكثير من أجله، وحرص على حضور تشييع جثمان الفنان المنتصر بالله عدد بكنيسة أبو سيفين بالمهندسين، من نجوم الفن على رأسهم الفنان هاني رمزي والمخرج ماندو العدل والفنان أحمد بدير ووالمنتج جمال العدل والمنتج أحمد السبكى والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية والفنان سيد صادق، على أن تتلقى أسرة الراحل العزاء مساء غدا الاثنين والثلاثاء المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلى بالزمالك . Advertisements كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى. والمنتصر بالله فنان متمرس حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

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