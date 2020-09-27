روجينا تغازل جمهورها بإطلالة مميزة

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها، من مسلسل "أسود فاتح" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت روجينا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان أنيق وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها. وعلقت روجينا على الصورة قائلة "نجلا سعد مسلسل اسود فاتح". يذكر أن آخر ظهور لروجينا في مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، ونور، تأليف وإخراج محمد سامى.



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