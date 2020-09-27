روجينا تغازل جمهورها بإطلالة مميزة

وظهرت روجينا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان أنيق وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.
وعلقت روجينا على الصورة قائلة "نجلا سعد مسلسل اسود فاتح".
يذكر أن آخر ظهور لروجينا في مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، ونور، تأليف وإخراج محمد سامى.
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