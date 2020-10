موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش

موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش التي تعود للدراما بعد غياب 3 سنوات من خلال سلسلة حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يشاركها البطولة فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

"ضي العمر" أحدث أعمال الفنانة السورية كندة علوش قد بدأ عرضه أمس السبت على قناة "dmc" حيث من المقرر أن تعرض الحكاية يوميا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في الساعة السابعة والنصف مساءا، وكذلك يعرض العمل الجديد على منصة "واتش إت"وهو مكون من 10 حلقات، وقد علقت كندة علوش على مشاركتها في حكاية "ضي القمر" عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "تابعوا حكاية (ضي القمر) أتمنى المسلسل ‎يعجبكم واتمنى اسمع آراءكم".

كندة علوش تجسد في حكاية "ضي القمر" دور "شيف" تدعى عاليا تواجه العديد من الأزمات في زواجها لكن أبرزها دوت الخليج أزمة الإنجاب حيث تواجه صعوبات من أجل تحقيقه، وتعرض الحكاية كذلك العديد من القصص الفرعية الأخرى التي تتناول تفاصيل الأزمات الزوجية والتي منها الخيانة، وقد نال العمل بعد عرض أولى حلقاته اهتماما واسعا من قبل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لأهمية القضايا التي يطرحها في حلقاته، حكاية "ضي القمر" من بطولة كل من محمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، وأحمد عبدالله محمود، ومروة عيد، وياسمين موافي، وريهام محي، والعمل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.

