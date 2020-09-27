شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح لبلبة للمشاركة فى "العميل صفر" مع أكرم حسنى ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت الجهة المنتجة لفيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسنى، النجمة لبلبة للمشاركة في بطولة العمل، وحتى الآن لم يتواصل صناع العمل معها بشكل رسمي، فهى من الأسماء المقترحة حتى الأن، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج وائل عبد الله، وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، بناء على قائمة الممثلين الذين وضع أسماءهم مخرج العمل محمد سامى، بعد تعاقد نيللى كريم بشكل رسمي، ومن المقرر البدء فى تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويعود المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلمه "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك في بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.

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وكانت آخر أعمال أكرم حسنى فى السينما فيلم "البدلة" مع تامر حسنى عام 2018 وشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

بينما آخر أعمال النجمة لبلبة فيلم "كازابلانكا"، للنجم أمير كرارة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وإياد نصار، ومحمود البزاوى، إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال وعرض في السينمات العام الماضى وحقق نجاحا جماهيرياً ووصل لأعلى الإيرادات.