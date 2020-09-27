شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Leap يحقق 8.2 مليون دولار يوم افتتاحه بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفيلم الصيني Leap 8.2 مليون دولار في يوم افتتاحيته بدور العرض، وتصدر شباك التذاكر بفارق ضئيل عن إيرادات فيلم"مولان" من ديزني يوم افتتاحه في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لـMaoyan، فإن الفيلمين تشارك في بطولتهم الممثلة السنغافورية المولودة في الصين جونج لي، والتي تلعب دور ساحرة قوية في فيلم "مولان" والمدرب الرئيسي لفريق الكرة الطائرة الصيني لانج بينج في فيلم " Leap ".

والجدير بالذكر ان "مولان" حقق 8.1 مليون دولار في عرضه الافتتاحي وحقق فيلم "Tenet" لورنر براذرز 8.9 مليون دولار في اول عرض له في 4 سبتمبر، ومن ناحية أخرى ، حصدت ملحمة الحرب " The Eight Hundred " 21 مليون دولار في الافتتاح بـ 21 أغسطس.

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وتزامن العرض الأول لـ فيلم Leap مع عطلة نهاية الأسبوع الأولى التي سُمح فيها لدور السينما ببيع 75٪ من التذاكر المتاحة بدلاً من 50٪.

وافتتح فيلم Leap أيضًا في الولايات المتحدة يوم الجمعة من خلال عدد محدود من دور العرض وهم 80 دور عرض في بوسطن وشيكاغو ودنفر وهيوستن وإيرفين ومدن رئيسية أخرى، وفي العادة لم تكتسب الأفلام الصينية الكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة ، حتى في الأوقات التي لا يوجد فيها جائحة.

ويظل شباك التذاكر في الولايات المتحدة ضئيلًا مع استمرار جائحة الفيروس التاجي في تدمير هناك، وخاصة مع ارتفاع عدد الحالات الي 7 ملايين.