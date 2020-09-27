شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تتألق فى أحدث ظهور لها بكواليس مسلسل "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة روجينا جمهورها بصورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، بفستان سواريه بإطلالة مختلفة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها :"نجلا سعد من مسلسل أسود فاتح"، لتنال إعجاب عدد كبير من جمهورها، مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



روجينا

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وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير آخر مشاهد العمل فى لبنان مطلع الشهر الجارى بعد استناف التصوير لمدة شهر كامل، وعاد النجوم المصريين المشاركين في البطولة إلى مصر، بينما يعمل المخرج كريم العدل على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة، قبل بدء عرض الحلقات على المنصة.