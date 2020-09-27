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شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا بيدرازا نجمة مسلسل Elite تتحول لعارضة أزياء فى إطلالة كلاسيكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية ماريا بيدرازا، نجمة المسلسل الإسباني Elite، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور جديدة لها في إطلالة كلاسيكية باللون الأسود لتتحول لعارضة أزياء لماركة عالمية، حيث ظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي ترتدي فستان قصير مدموج.
وكانت قد كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الإسباني الشهير Elite، عن لقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الرابع من المسلسل المقرر أن يضم تفاصيل أكثر ومغامرات جديدة بعد غياب بعض الممثلين عن الموسم الجديد ورحيلهم بخروجهم من المدرسة والانتقال لاستكمال دراستهم في أحدي الكليات.
ووفقًا لتقرير عبر موقع tvline، فإن الموسم الرابع من المسلسل الشهير، سيحظي بالكثير من المفاجآت بعد استبعاد النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا"، والنجمة العالمية دانا باولا صاحبة شخصية "لو"، والممثلة الإسبانية صاحبة الأصول المغربية مينا الحماني، من الموسم الرابع، بعد تخرجهم من الصف الأخير في المدرسة واتجاههم إلى بدء مغامرات جديدة في الجامعة.
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