شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يرد على إشادة رياض الخولى به فى برنامج صاحبة السعادة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام، على توجيه الشكر للفنان رياض الخولي، الذي أثنى على تعاونهما سوياً في أعمال فنية سابقة، حيث قال الخولي اثناء ظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس "محمد امام انا فوجئت به طبعا، أولاً أولاد الزعيم عادل أمام أنا اشتغلت معاهم، رامي امام أنا اشتغلت معاه ومحمد، ناس محترمة جداً وملتزمة جداً ويقيمون الشعائر لأقصي درجة"، وأضاف الخولي في لقائه:"أدب بجد، محمد فنان موهوب جدا، بيحب شغله جدا، انا سعدت بشغله جدا، وكمان في وجود مخرجة متميزة زي شيري، انا كنت مستمتع بالشغل معاهم جدا، الأيام الى جايه كلها بتاعته".

وسرعان ما رد إمام على الخولي ونشر فيديو اللقاء عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب " الفنان الكبير رياض الخولي اللي اتشرفت بالشغل معاه".

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محمد امام

وكانت آخر أعمال أمام، فيلم "لص بغداد" الذي تخطت إيراداته الـ 33 مليون جنيه، حيث حقق الفيلم إيرادات متنوعة بعد 19 أسبوع عرض فى السينمات، مقسمة قبل وبعد أزمة كورونا، حيث حقق 33 مليوناً و22 ألفا و55 جنيها منذ طرحه فى شباك التذاكر.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.