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شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تهنئ أصالة على ألبومها الجديد: إن شاء الله بتشوفى الخير على وجهه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ديانا حداد، الفنانة السورية أصالة نصرى، على إصدار ألبومها الجديد" لا تستسلم"، قائلة :"مبروك حبيبتي إن شاء الله بتشوفى الخير على وجهه"، وغردت ديانا عبر حسابها الرسمى بتويتر قائلة :"مبروك حبيبتي أصالة على الألبوم الجديد إن شاء الله بتشوفي الخير على وجهه".
ديانا حداد
وكانت الفنانة ديانا حداد قد أطلقت أحدث أغنياتها المنفردة المصورة بطريقة الفيديو كليب من اللون الغنائى اللبنانى، بعنوان "مش راح نختلف" من إخراج نهلة الفهد، وكلمات على المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، حاملة فكرة جديدة فى الطرح والأسلوب والكلمات، والتى قالت فيها: مش راح نختلف اعملنا اللي علينا.. كرامة هالعشق اتنيناتنا ضحيّنا.. أنا ضحيتّلك وبحكي ضميرى.. وانت كمان ضحّيت فى.
يذكر أن عملية إخراج الكليب شكلت مفاجأة للفنانة ديانا حداد التي لم تكن تعلم به، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، على تنفيذ المونتاج دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلتها مع ديانا إلى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي الذي ينتظر منها المفاجآت أيضاً، وقالت: "لم أكن أعلم أن التي تصوره لي أختي وصديقتي نهلة الفهد خلال رحلتنا الى باريس أنها من أجل استخدامها فى هذه الأغنية، فعلاً فاجأتني هي وإدارة أعمالى بهذا الكليب".
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