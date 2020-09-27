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تعرف على سر حب فاروق الفيشاوي للراحل المنتصر بالله

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كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، تجمعه علاقة صداقة قوية مع الراحل المنتصر بالله منذ بداية مشوارهما الفني.
وقال "الفيشاوي" من خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة": "سر حبي لمنتصر كان في حاجة اسمها مسابقة الشركات المصرية ، منتصر كان بيمثل تبع شركة الاستراد والتصدير، وانا  كنت بمثل تبع شركة "قها" فكان بيجمعنا منافسة مع الصداقة ومن بعد مسابقة الشراكات بقينا أصدقاء لفترة طويلة".

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح أمس، السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".
وتألق دراميا و سينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".

وفي السينما شارك في عدد من الأفلام منها "المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. أسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة".

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