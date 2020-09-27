نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يحيي حفل لأحد شركات منتجات الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعدالنجم حمادة هلال لإحياء الحفل الأول من نوعه لملوك وملكات جمال الأطفال والذي سيقام في الثاني من أكتوبر المقبل بالزمالك.

وأكد هلال أنه سعيد بمشاركته في هذا الحفل خاصة وأنه سيغني لجمهوره القريب إلي قلبه وهم الأطفال، فهو يعتبر أول مطرب يغني للأطفال بعد الراحل محمد فوزي.

وأشار "هلال"، إلى أن ارتباطه بأغاني الأطفال كان بسبب حبه لها منذ طفولته، وأنه يقدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه منها الفأر السندق وسبونج بوبو وجمالها.