نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يروح لأغنيته الجديدة عبر "انستجرام" في المقال التالي
حيث ظهر "قمر" في الصورة على شاطئ من قضاء عطلته الصيفية، وعلى على الصورة قائلا:" الآن على قناتى بموقع يوتيوب اغنيه ح أغنيلك".
يذكر ان مصطفي قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.
كان مصطفي قمر انتهى من تصوير أغنية "زحمة الأيام" مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعرى، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.
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