نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينافس نفسه".. في أقل من شهر محمد نبيل منيب ينفذ مسلسلي "أمل حياتي" و"ضي القمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح مهنة "الكاستنج دايركتور" من أهم عوامل نجاح أي عمل درامي أو سينمائي، فهو من العناصر التي تعمل على ترشيح وتنقيح الأدوار وأختيار من ينفذها.

ويعتبر محمد نبيل منيب، من أهم المتواجدين على الساحة في تنفيذ وأختيار الأدوار بدقة شديدة ودائما ماتكلل أعماله بالنجاح وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك "نبيل" متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يشكر كل ساعده واثق بهي وأسند إليه هذه الأعمال وعلق قائلا: الحمد لله.. في شهر واحد تقريبًا اسمي كـ كاستينج دايركتور على عملين مهمين جدًا امل حياتي وضي_القمر".

وأستكمل "نبيل" شكرًا المخرج المبدع المختلف أحمد حسن مخرج العملين اللي وثق فيا وكان سبب في حاجات حلوة كتير، وصديقي المؤلف امين جمال اللي رشحني ككاستينج دايركتور لمسلسل أمل حياتي وكان سبب التعارف بيني وبين الكرو والشركة المحترمة دي ".

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وأردف نبيل"*شكرا المنتج الفني أحمد عبد العزيز المحترم الجدع اللي دايما بيشجعني، وشكر كبير للمشرف العام على الانتاج الاستاذ مصطفى العوضي على ثقتك وإهتمامك الدائمين وشكرا شركة والاستاذ تامر مرتضى وشكرا لكل كرو العملين واحد واحد".

واختتم نبيل" قائلا:"شكر كبير لكل حد بيتابعني وبيشجعني وبيتكلم عني للناس اللي يعرفهم في المجال او بيكتب عني كلمة كويسة بتكون داعم ليا اني اكمل واحيانا بتكون سبب في خير جديد ليا.. حقيقي شكرًا

أنا لسه عندي كتير مقدمتوش.. ووقته جي.

يذكر أن حكاية "أمل حياتي"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرِضَ منه حكايتين تحملان اسم " بنات موسى"،"سنين وعدت" قبل شهر رمضان، وقد انتهى المؤلفان أمين جمال وشريف يسرى، من كتابة جميع حلقات حكاية "أمل حياتي".

وجدير بالذكر أن "حكاية ضي القمر " مؤلفة من عشر حلقات وهي واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا" وتعرض بالتوازي على قناة dmc ومنصة watch it، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني، وتأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن ومن إنتاج شركتي سينرچي وأروما.

ويشارك في بطولتها كل من محمد علاء "جامايكا" ومحمد شاهين وزينب غريب وأحمد عبد الله محمود ومحمود العمروسي وشريف خير الله وياسمين موافي.