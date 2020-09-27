شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى وراء تواجد كيندال جينر فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر لديها جدول أعمال مزدحم جعلها تضطر للسفر لإيطاليا، وقد تساءل الكثير من محبى و عشاق جينر البالغة من العمر ( 24 عام ) حول السبب حقيقى للسفر، وفى الحقيقة فإن كيندال جينر اضطرت للسفر لإيطاليا وذلك من اجل المشاركة فى فعاليات "Milan Fashion Week " أسبوع الموضة فى ميلانو و هو واحد من أهم الأحداث الخاصة بالأزياء و الموضة فى العالم .

والتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لكيندال جينر وهى متوجهه لتستقل سيارتها فى احدى شوارع المدينة، وقد ظهرت بإطلالة محتشمة فاجأت الكثير من عشاقها، حيث اختارت كيندال أن ترتدى فستان ذو أكمام طويلة من تصميم دار أزياء " Lemaire " وصل سعره الى 525 جنيه إسترلينى .

و حفاظا على صحتها و خوفا من الإصابة بفيروس كورونا إرتدت كيندال جينر قناع باحدى درجات اللون البيج لكى يصبح مناسبا لفستانها ، وما لفت الأنظار أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة ظهرت بشعر مبلل وكأن ليس لديها الوقت الكافي للاهتمام بشعرها.

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