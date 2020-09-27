شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون "ذا روك" يعلن دعم بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، دعمه للمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، وظهر جونسون في مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع "تويتر" يعلن دعم بايدن قائلاً: "بصفتي سياسيًا مستقلًا ووسطيًا، فقد قمت بالتصويت لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الماضي، وفي هذه الانتخابات الرئاسية الحاسمة ، أنا أؤيد جو بايدن".

وفي وقت سابق، قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، في رسالة مصورة بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، إنه تأكدت إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، هو وزوجته وابنتيهما في الأسابيع الماضية، لكنهم تعافوا جميعا وباتوا بصحة جيدة.

وقال جونسون، المصارع السابق البالغ من العمر 48 عاما، على موقع انستجرام إن العدوى انتقلت إليه هو وزوجته لورين (35 عاما) وابنتيهما، جاسمين (أربعة أعوام ) وتيانا (عامان) قبل حوالي أسبوعين ونصف، من "أصدقاء مقربين للغاية من الأسرة" قال إنهم ليست لديهم أي فكرة عن كيفية إصابتهم.

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وأضاف الممثل أن أسرته، وكذلك الأصدقاء الذين أصيبوا بالفيروس أولا، كانوا ملتزمين بإجراءات السلامة لتجنب المرض.

وقال إن الطفلتين تعرضتا فقط "لاحتقان بسيط في الحلق في اليومين الأولين" ثم تحسنت حالتهما، لكن جونسون وزوجته قطعا "رحلة شاقة".

وشارك جونسون في أفلام مثل (جومانجي) وعودة المومياء (ذا مامي ريتيرنز)، وأصبح أحد أعلى نجوم هوليوود أجرا ونجاحا تجاريا. وشارك أيضا في بطولة مسلسل (بالرز) الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو).