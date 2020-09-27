أماكن ساحرة وجو رباني.. ليلى علوي تدعم السياحة: مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات.. شاهد

وتظهر في الصور من خلال دعمها للسياحة الداخلية وهي في معبد الكرنك بالاقصر.
وعلقت علي الصور قائلة: "بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها اكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله".
ثم اضافت: "مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات.. ولأن اللي فيها مش في غيرها .. كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود.. أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا".
وتابعت: "بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم انكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".
وظهرت ليلي علوي في الصور بإطلالة شبابية مميزة، نالت العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وتعتبر الفنانة ليلي علوي من الفنانات اللاتي يثرن الجدل بإطلالاتهن الشبابية وتتصدر دائما محركات البحث لإطلالاتها الجريئة الأنيقة النى تبرز جمالها.
يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي2020 .
وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.
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