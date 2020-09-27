زينة مكي تفاجئ الجميع بخبر زواجها من نبيل خوري.. تفاصيل

فأجت الفنانة اللبنانية الوسط الفني والجمهور، بخبر زواجها من الفنان نبيل خوري. وأيضا:

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج " et بالعربي" عبر موقع "انستجرام"، فيديو يكشف العمل الفني الذي يجمع بينهم بعد زواجهم. ووضح من الفيديو أنه كليب اغنية " قبل وقت" الاغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وإخراج زينة. زينة مكى من مواليد 14 ابريل 1990 اى ان لديها 30 عاما Advertisements درست كتابة السيناريو والإخراج في "جامعة سيدة اللويزة". لديها أدوار تمثيلية في أكثر من 10 أفلام قصيرة. قدمت دور بطولة في فيلم روائي طويل بعنوان "حبة لولو" . فاز فيلمها "انحنى دون أن ينكسر" بجائزة أفضل فيلم وثائقي في "مهرجان موناكو" 2012.

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