نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "معلش أصل مدلعها".. تتصدر التريند لليوم التالي على التوالي في المقال التالي
وتصدرت أغنية "معلش أصل مدلعها" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك في اليوم الثاني على التوالي لطرحها.
"معلش أصلي مدلعها" كلمات: صابر كمال، الحان: بلال سرور، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، طبله: احمد العيادي، جيتار: مصطفي اصلان.
يذكر أن آخر أعمال النجم تامر عاشور، أغنية "بياعة" ومن كلمتها بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".
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