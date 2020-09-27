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أنغام تكشف تفاصيل تعاونها الثانى مع تركى آل الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة أنغام تفاصيل تعاونها الثانى مع الشاعر المستشار تركى آل الشيخ، حيث تتعاون معه فى أغنية جديدة فى ألبومها الخليجى المقبل، لتعد هذه الأغنية بمثابة التعاون الثانى الذى يجمعهما بعدما تعاونا من قبل فى أغنية "بخاف أفرح"، من ألحان خالد عز.

وقالت أنغام في تصريحات تليفزيونية: "متفائلة بالعمل معه لأن الأغنية مختلفة عنه كـ شاعر وعنى أنا كمان وتوقعاته عن نجاح الأغنية إن شاء الله هتاخد رد فعل مع الجمهور".

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وكانت أنغام قد كتبت عبر صفحتها على تويتر فى شهر يونيو الماضى: "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى آل الشيخ المختلف دائما سعيدة بالتعاون الثانى معك ومش الأخير بإذن الله".

وكانت النجمة أنغام روجت لحفلها الأول فى المسرح المكشوف بمركز المنارة فى منطقة التجمع الخامس، المقرر لها يوم 9 أكتوبر المقبل، والتى تعد أولى حفلاتها منذ توقف إقامة الحفلات بسبب تفشى "كوفيد 19".

ونشرت أنغام مقطع فيديو قصير من إحدى حفلاتها السابقة، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، للترويج لحفلتها الجديدة بنهاية موسم الصيف بالمسرح المكشوف بمركز المنارة التجمع الخامس.

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