شكرا لقرائتكم خبر عن تكهنات حول تسبب سيلينا جوميز فى انفصال ديمى لوفاتو عن خطيبها ماكس إهريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد معجبو النجمة العالمية ديمى لوفاتو أن المغنية الشهيرة سيلينا جوميز هى السبب الحقيقى وراء انفصالها عن خطيبها الممثل ماكس إهريش وبدأت هذه التكهنات بعد ساعات معدودة من الإعلان عن خبر انفصال الثنائى بعد شهرين فقط من إعلان خطبتهما، وأكد البعض أن سيلينا جوميز كانت السبب وراء الانفصال، وأشاروا للتغريدات السابقة التى أرسلها ماكس إهريش لها والتى بدأت فى التداول على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد ماكس في إحدى التغريدات أن سيلينا أكثر جمالا من لوفاتو.



تغريدة ماكس

وأشار موقع " ثينجز" أن بمجرد الإعلان عن الخبر، توجه معجبو لوفاتو إلى Twitter للتعبير عن صدمتهم من احتمال أن تكون جوميز هى المسؤولة عن الانفصال، بعد أن توقع كل محبى وعشاقى لوفاتو أنها كانت تعيش مع إيريك فترة تتمتع بالهدوء والاستقرار وأصبحت تعيش حياة بعيدة تماما عن الاضطرابات التى جعلتها محط تركيز وسائل الاعلام خلال السنوات القليلة الماضية .

Advertisements

يذكر أن ديمى لوفاتو تصدرت أهم و أشهر المواقع الفنى خلال الساعات الماضية حيث أكدت المواقع خبر انفصالها عن خطبيها ماكس إهريش اللذان تواعدا فى مارس الماضى قبل العيش فى الحجر الصحى معا وسط جائحة فيروس كورونا " COVID- "19.



تعليق احدي المعجبين 2