«الكتاب والأدباء» تقيم دورة فـي تقنية كتابة «الرواية التاريخية للناشئة»

مسقط ـ «الوطن»:

أعلنت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عن إقامة دورة تدريبية في تقنيات كتابة والمتمثلة في (الرواية التاريخية للناشئة) عبر تطبيق (زووم) ستقدمها الكاتبة الفلسطينية المتخصصة في كتابة رواية الناشئة أحلام بشارات، حيث تستهدف الدورة الشباب العماني من لديه الموهبة في كتابة رواية الناشئة، أو الرغبة في تطوير أدواته الفنية لكتابة الرواية التاريخية للناشئة، حيث تطلبت المشاركة إرسال نموذج من كتاباته للأطفال أو الناشئة، مشفوعا بالأسباب التي دفعته للتسجيل في هذه الدورة التدريبية، عبر البريد الإلكتروني للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على أن تكون لديه النية للعمل على إنتاجه الأول مع نهاية الدورة التي ستبدأ من بتاريخ الـ17 من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، في كل أسبوع 4 ساعات بمعدل يومين في كل أسبوع، علمًا أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الأحد الموافق الـ4 من أكتوبر المقبل، حيث تأتي هذه الدورة في إطار سعي الجمعية لإيجاد نشاط ثقافي معرفي يضاف إلى أعمالها في التواصل مع الكتاب والمثقفين العمانيين.

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