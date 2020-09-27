يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة أروي جودة التي تتمتع بمسيرة فنية حافلة ، جعلتها تستحوذ بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور.
وتزامناً مع تلك المناسبة يعرض لكم "دوت الخليج الفني" حقيقة ارتباط أروي جودة بالممثل التركي أورجان دينيز ، وكشفت الفنانة أروى جودة، حقيقة ارتباطها بالمغني والممثل التركي، أوزجان دينيز، بطل مسلسل "عروس اسطنبول".
وأكدت "جودة" في إحدي اللقاءات التليفزيونية أنها كانت تربطها علاقة رسمية بأوزجان دينيز، بعد أن شاركته تصوير إحدى أغنياته المصورة في تركيا، وقتما كانت تعمل عارضة أزياء في بداياتها الفنية.
وأضافت أروى جودة أن أوزجان دينيز التقى وقتها بعائلتها، وتقدم لخطبتها، مما يجعلها علاقة رسمية، لكن بسبب ارتباطها بمصر وارتباطه هو بتركيا، اكتشف كلا منهما عدم استطاعته البعد عن بلده وعائلته، ووقع الإنفصال بهدوء ودون مشاكل.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة، مشاركتها في مسلسل "لعنة كارما"، بجانب الفنانة هيفاء وهبي وهو من إخراج خيري بشارة وشارك في بطولته ذكي فطين عبدالوهاب ومحمد سليمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلادها .. تعرف على حقيقة ارتباط أروى جودة بالفنان التركي أوزجان دينيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.