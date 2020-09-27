6 أكتوبر العرض الرسمي.. علي ربيع يروج لفيلم "الخطة العايمة"

نشر الفنان علي ربيع صورة جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

ويظهر في الصورة البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الخطة العايمة"

وقد اعلن علي ربيع عن صدور الفيلم في دور العرض في ال6 من شهر اكتوبر القادم.

حيث قد علق علي البوستر قائلا:" #فيلم_الخطه_العايمه بجميع سينمات مصر والوطن العربي يوم ٦أكتوبر ان شاء الله".

وعلي جانب اخر مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"،من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.