أصالة تشارك في حملة نجوى كرم لدعم لبنان .. شاهد

لبت الفنانة السوريه اصاله نصري دعوة الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإظهار جمال دولة لبنان يتداول صور المناطق السياحية بها.

وكتب أصالة عبر حسابها بموقع التواصل تويتر "‏ماأجمل الّلي عمّ تطلبيه من النّاس .. لأنّه كلّ هالصّور الحلوه مجمّعه بوجداننا ومرسومه بخيالنا .. لبنان حتّى لمّا بيتعب حلو لأنّه هوّه بيعرف إنّه راجع أحلى ممّا كان كونه الألمّ كمان أصعب ممّا كان ‎#لبنان".

وكانت نجوى كرم نشرت عبر صفحتها بتويتر مجموعة من الصور لدولة وأطلقت حمله لدعم لبنان قائلة" ‏دعوة منّي لكلّ اللي معنا واللي مش معنا،لكلّ المصوّرين والرسّامين والنحاتين ولكل حدا فينا بيحبّ ‎#لبنان، لبناني أو مش لبناني إنّو يشاركنا بصورة حلوة أو فيديو حلو عن بلدنا الحلو مع اسم المنطقة، تحت هيدا الهشتاغ ‎#لبنان_الحياة".

يذكر أن أصالة، طرحت مؤخرًا أغنية "رفقًا"، وهي أغنية أيضًا من ضمن أغاني البوم "لا تستسلم".

أغنية "رفقًا" كلمات: محمد أبو نعمه، ألحان: سهم، توزيع: خالد عز، ومكس وماستر : م. جاسم محمد، ايقاع شرقي : عصام عبدالراضي، جيتار : أحمد حسين، مزمار : سيد الحسيني، تنفيذ الوتريات : تامر كمال، تدوين الموسيقى : أحمد حسن فكري، م. محمد إسماعيل.

كما طرحت أصالة مؤخرًا البومها الغنائي الذي يحمل إسم "في قربك" والذي ضم العديد من الأغاني المتنوعة من بينها أغنية "جابوا سيرته" و"مبقاش سر"، كما طرحت فيديو كليب أغنية "شامخ" والتي حققت نجاح كبير جدًا.