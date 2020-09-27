شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نورهان تعود بعد غياب إلى السوشيال ميديا.. إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة نورهان بعد فترة غياب إلى التفاعل بقوة على حسابها على إنستجرام، حيث تشارك نورهان متابعيها بصور يومية لها ومع نجلها و خلال إجازتها الصيفية، كما تشارك بصور قديمة لها من أعمالها، ويتفاعل معاها الجمهور، والكثير منهم يعبر عن إعجابهم بجمالها حتى بعد خسارتها الكثير من الوزن.



ونشرت نورها أول فيديو لها بتاريخ 4 يوليو تعبر عن سعادتها لاستعادة حسابها مرة أخرى بعد سرقته، ومنذ ذلك اليوم والفنانة نورهان متفاعلة بشكل كبير على إنستجرام.





وكشفت الفنانة نورهان، أن عمرها الحقيقى بلغ 38 عاما، وأنها تحب تجاعيد وجهها وأنها لن تقوم بعمل أى عملية من عمليات التجميل والبوتكس، حيث نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام، من أمام البحر، صحبتها بتعليق: "أنا أحب تجاعيدى، وهذا ما أنا عليه، عمرى 38 سنة أمتن فيهم إلى الله، وهذا لا يضايقنى إطلاقا، لن أفعل البوتكس وأحب نفسى".

ويعرض للفنانة نورهان حاليا على قناة الحياة، مسلسل "قوت القلوب"، للنجمين ماجدة زكى وخالد زكى، وعدد كبير من الفنانين منهم محمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال وعمرو صحصاح ومارتينا عادل وسامى مغاورى وفراس سعيد وآخرون، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، من تأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى.

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وكانت الفنانة نورهان، استعادت مؤخرا ذكريات مسلسل "عائلة الحاج متولى" للنجم الراحل نور الشريف، بصور من كواليس تصوير العمل الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لأول مرة فى موسم دراما رمضان 2001 ومازال يعرض بنجاح حتى الآن.

ونشرت نورهان، الصور التى ترجع إلى 19 عاما، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "كواليس الحج متولى.. رحمه الله".. مضيفة: "العظيم رحمه الله، والنجمة الجميلة قلباً وقالباً رانيا يوسف.. وأنا كان عندى خدود".