في عيد ميلادها.. اعتراف أروى جودة بإجراء عمليات التجميل

يوافق اليوم 27 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة اروي جودة التي ولدت عام 1979 في مدينة "جده" بالمملكة العربية السعودية وبدأت مشوارها كعارضة ازياء.



وأيضا:

وحصلت علي جائزة أفضل عارضة أزياء عام 2004، من خلال السطور التالية نرصد لكم عدد عمليات التجميل التي اجرتها اروي جودة.

كشفت الفنانة اروي جودة عن عدد عمليات التجميل التي اجرتها وذلك في لقاء سابق لها قائلة: انا عندي اعتراف وقت مسلسل "هذا المساء" روحت عملت عملية في بوقي والناس اتريقت عليا وشبهوني بالبطة فروحت شيلت اللي انا عملته وحسيت اني الناس اتبسطت وانا دلوقتي مبسوطة ومش عايزة اعمل حاجة تاني.

وشاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل.

المسلسل قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.