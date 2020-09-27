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محمد هنيدي يسخر من خسارة مانشستر سيتي بخماسية

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سخر الفنان محمد هنيدي من خسارة فريق مانشستر سيتي بخماسية امام فريق ليستر سيتي في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر محمد هنيدي صورة لـ بيب جوارديولا مدرب السيتي وعلق قائلا "‏نسي يهرش". 

واكتسح نادي ليستر مضيفه مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الجزائري رياض محرز التسجيل لـ مانشستر في الدقيقة الرابعة، لتبدأ بعدها حفلة من الأهداف لـ ليستر.

جيمي فاردي سجل الهدف الأول لـ ليستر في الدقيقة 37 من ضربة جزاء تحصل عليها لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

في الشوط الثاني سجل فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 54، أعقبه بالثالث في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

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وسجل ماديسون الهدف الرابع للثعالب في الدقيقة 77 بتسديدة بعيدة المدى، قبل أن يقلص ناثان آكي النتيجة لمانشستر بإضافته الهدف الثاني.

واختتم تيليميانس حفلة الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي لـ 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

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