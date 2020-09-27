جريئة وأنيقة.. منى زكي تشعل السوشيال بإطلالات صيفية |شاهد

تصدرت الفنانة مني زكي الترند بمواقع السوشيال ميديا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من آخر جلسات تصويرها.

ونشرت مني زكي مجموعة كبيرة من الصور من احدث جلسة تصوير لها فى الفترة الأخيرة بإطلالات صيفية كثيرة ووظهرت فيها بإطلالة جذابة وجريئة ومثيرة وانيقة كعادتها.

وخطفت مني زكي بتلك الاطلالات الأنظار، بعد أن نشرت تلك الصور عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير ”انستجرام”.

ونالت الصور اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

جميلة جدا

فاتنة كالعادة

قمرررررر بجد اوي

قمر يامني ماشاء الله قمر

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رهيبة بجد الصور

زى القمر

تجنني حبيبتي

انيقة كالعادة

وقالت إحدى المتابعات في تعليقها: "انتي رائعه وجمالك مش بس شكل انما قوة شخصيه وذكاء لما شفت لقاء احمد حلمي واذاي اتعرف عليكي واذاي مكنش اي شي وقتها ولا عنده اي شي ومع ذلك مبصتيش لوضعه ولا مادياته ولا شهرته وقتها انما حكمتي علي شخصيته وقلبه علشان كدا ربنا وفقه ووفقك وحاليا كل الناس بتقلك انكم محظوظين ببعض انتي قدوه ودرس لازم تتعلم منك كل بنت بتحكم علي الي بيتقدملها بامور سطحيه وماديه ربنا يوفقك ويسعدك يا اجمل مني".

وتعتبر الفنانة مني زكي من الفنانات اللاتي يثرن الجدل بإطلالاتهن الأنيقة وتتصدر دائما محركات البحث لإطلالاتها الجريئة الأنيقة النى تبرز جمالها.

جدير بالذكر أن الفنانة منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة أن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل.