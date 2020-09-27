شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر الخشاب: السخرية سلاح نستخدمه لتوعية المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج تامر الخشاب، إنه يسهل على المصريين أى شئ والانتصار سهل جداً بالنسبة لنا، مشيرًا إلى أن سلاح السخرية نستخدمه من أجل توعية شعبنا، والشعب لديه وعي بدليل عدم تلبية دعوات التحريض للجماعة الإرهابية.

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وأضاف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد علي، أن الجزيرة حذفت منشور نزلة السمان بعد فضيحة الفيديوهات المفبركة، قائلا:" أول ثورة تحير الجميع هل هى ثورة أم صلاة جمعة أم حفلة طهور".

وأكمل الخشاب، أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسمي كمين تنتج الفيديوهات لتوعية الشعب المصرى بكيفية الفبركة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهى متاحة للجميع.