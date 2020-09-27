علي ربيع يروج لفيلمه الجديد "الخطة العايمة"

روج الفنان علي ربيع لفيلمه والذي يحمل "الخطة العايمة" ، حيث شارك علي ربيع البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق علي ربيع قائلاً:" فيلم الخطة العايمة بجميع سينمات مصر والوطن العربي ، يوم 6 أكتوبر إن شاء الله ".

وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع مسرحية "صباحية مباركة "، وهي من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.