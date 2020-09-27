تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورا وهى فى الشهور الاخيرة من حملها وبصحبتها ابنتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقالت دنيا بطمة : "أحلى يوم مع زوزو" وبدا على دنيا بطمة تغيرات حيث تلقت عديد من التعليقات التى ابدت اعجابها بشكلها.

و قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة منذ فترة طويلة.

وقضت المحكمة أيضًا بسجن شقيقتها لمدة عام، بينما حكمت بالسجن النافذ عاما ونصف العام على مصممة الأزياء عائشة عياش.

أُصدر الحكم على الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضيتها بالتشهير بعدد من المشاهير والفنانين وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي"، التى تحولت إلى قضية رأي عام.