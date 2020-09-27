ومن المقرر أن يتحدث هشام عباس، في هذه الحلقة عن أعماله وتفاصيل عن حياته.
يذكر أن آخر ظهور للمطرب هشام عباس، مع الفنان خالد سليم وعمرو يوسف حيث تواجدو معا أثناء قضائهم الإجازة الصيفية، في الساحل الشمالي وذلك عبر حسابهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت إعجاب عدد كبير من الجماهير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. هشام عباس ضيف "قول يا كبير" مع صبري زكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.