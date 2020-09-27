ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز أحداث الحلقة السادسة عشر والتي تضمنت ذهاب نسرين طافش "ساره" إلي أيمن عزب "نبيل الكاشف" التي تعاقدت معه مؤخرًا على أكثر من مشروع ، وأخبرت زوجها بأنها أنهت العمل بينهما نهائيا قبل البدء نظراً لوجود عداوة وخلافات بينهما ، ولكن ندي موسي شقيقة سارة قامت بتكليف شخص بمراقبة سارة وتتبعها خطوة بخطوة وإخبارها بكل شئ تفعله ، فقامت بإرسال رسالة من رقم مجهول إلي ماجد المصري "يحيي" ليعرف بخيانه زوجته ، وسرعان ما ذهب إلي نبيل الكاشف ليتأكد من ذلك الأمر ، ولكنها استطاعت أن تذهب قبل مجئيه وهذا ما أثار غضب فرح التي تريد أن تفرق بينهم .
مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل عرض الحلقة ال 17.. تعرف علي أبرز أحداث الحلقة السادسة عشر من "الوجه الآخر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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